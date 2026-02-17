ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୩ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଜିମ୍ବାୱେ ଟିମ୍

T20 World Cup 2026: ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ହାର୍‌-ଜିତ୍ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସୁପର-୮କୁ ଯିବ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହେବ।

T20 World Cup 2026 17 Feb Schedule
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୩ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026 Schedule: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମୋଟ୍ ତିନୋଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଶେଷ କରି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ହାର୍‌-ଜିତ୍ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସୁପର-୮କୁ ଯିବ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହେବ।

ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖେଳ ସୂଚୀ ଉପରେ:

୧. କାନାଡା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ସକାଳ ୧୧:୦୦)

ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାନାଡା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୨ଟି ଜିତି ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି କିୱି ଦଳ ଜିତୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସୁପର-୮ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କାନାଡା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନଥିବାରୁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

୨. ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍

ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲିକେଲେଠାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଯଦି ଏଠାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ୬ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହା ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଜିତେ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନଖେଳି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଆଜି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ।

୩. ନେପାଳ ବନାମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)

ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ଓ୍ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୨ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ନେପାଳ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଲଗାତାର ପରାଜୟ କାରଣରୁ ନେପାଳ ଏହି ସୁପର-୮ ରେସରୁ ବାହାରି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବିଜୟ ସହ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍?

ଆଜି ମୋଟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ (Star Sports Network) ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଆପଣ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ (Jio Hotstar) ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

