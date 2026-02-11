ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ଅଶ୍ୱିନ୍ କହିଲେ- 'ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ'

Usman tariq bowling action: ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କ ଅଜବ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

Ashwin on usman tariq bowling action
ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Usman tariq bowling action: ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କ ଅଜବ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବଲ୍ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି (Pause), ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏହା ଭୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଉସମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

କ'ଣ ଥିଲା ବିବାଦ?

ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉସମାନଙ୍କ ବୋଲିଂର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଫୁଟବଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ, "ଫୁଟବଲରେ ପେନାଲ୍ଟି ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଅଟକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି କିପରି ଚଳିବ? ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅଟକିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।"

ଜବାବ ରଖିଲେ ଅଶ୍ୱିନ୍: "ନିୟମ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କାହିଁକି?"

ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ରି-ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଫୁଟବଲରେ ଏହା ମନା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ବିନା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇ ସୁଇଚ୍ ହିଟ୍ କିମ୍ବା ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ଯଦି ବୋଲର ହାତ ବଦଳାଇ ବୋଲିଂ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ନିୟମ ବଦଳିବା ଦରକାର।"

ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଏବଂ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ନିୟମ

ଅଶ୍ୱିନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ବୈଧ କି ନୁହେଁ ତାହା କେବଳ ଆଇସିସିର ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଆଖିରେ କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କ କୁହୁଣୀ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବଙ୍କା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ, ଉସମାନ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଟକିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ।

କିଏ ଏହି ବୋଲର ଉସମାନ ତାରିକ?

ଉସମାନ ତାରିକ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚରେ ଉସମାନ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଉପରେ 'ଚୋକିଂ' ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଏବେ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

