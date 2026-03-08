ETV Bharat / sports

ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ICC ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା?

T20 WC 2026 Prize Money: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।

T20 World Cup 2026 Prize Money
ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:45 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026 Prize Money: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ କେବଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ଧୂଆଁଧାର ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ICC) ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମୋଟ ୧୩.୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଗତ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବଢୁଥିବା ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତକୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା?

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୭.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୧.୬ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଏକତରଫା ଲଢ଼େଇରେ କିୱିଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଛକା ବର୍ଷା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର

କେବଳ ବିଜେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ୨୦ଟି ଯାକ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପର-୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି।

