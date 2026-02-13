T20 World Cup 2026: ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହେବ ୩ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
Published : February 13, 2026 at 9:59 AM IST
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି (୧୩ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେରିକା ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ (T20 World Cup 2026 Day 7 Schedule):
ଆଜି ମୋଟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ।
୧୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ (ଗ୍ରୁପ୍-ବି)
ସ୍ଥାନ: କଲମ୍ବୋ, ସମୟ: ସକାଳ ୧୧:୦୦ (ଟସ୍: ୧୦:୩୦)
ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଜିତିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ (Upsets) ଘଟାଇବାରେ ବେଶ୍ ମାହିର। ତେଣୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍: କାନାଡା ବନାମ ୟୁଏଇ (ଗ୍ରୁପ୍-ଡି)
ସ୍ଥାନ: ଦିଲ୍ଲୀ, ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ (ଟସ୍: ୨:୩୦)
ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କାନାଡା ଏବଂ UAE ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କାନାଡା ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କାନାଡା ଏବଂ UAE ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ। କେଉଁ ଦଳ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।
୨୧ତମ ମ୍ୟାଚ୍: ଆମେରିକା ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ (ଗ୍ରୁପ୍-ଏ)
ସ୍ଥାନ: ଚେନ୍ନାଇ, ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ (ଟସ୍: ୬:୩୦)
ଶୁକ୍ରବାର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଜିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁପର ୮ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ହରାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ (Star Sports Network) ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ (Jio Hotstar) ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।