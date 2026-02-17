T20 World Cup: ସୁପର-୮ ରେସରୁ ଏହି ୫ ଦଳ ହେଲେ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ?
T20 World Cup 2026: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : February 17, 2026 at 9:39 AM IST
T20 World Cup 2026 Points Table: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସମୀକରଣ ଏବେ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର-୮କୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫ଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୫ଟି ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଠ (Super 8) ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ': ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ସୁପର-୮ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା (USA) ୪ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାମିବ୍ୟା ଲଗାତାର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ବିଦା ହୋଇଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି': ଚିନ୍ତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚମକିଲା ଜିମ୍ବାୱେ
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲଗାତାର ୩ଟି ବିଜୟ ସହ ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ଥିତି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଜିତେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଓମାନ ବିଦାୟ ନେଇଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ 'ସି': ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଙ୍କ କବଜା
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମୀକରଣ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୁପର-୮ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ନେପାଳ ଭଳି ଦଳମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେସରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୁପ୍ 'ଡି': ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜି 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସୁପର-୮କୁ ଯାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ଟି ଦଳ ଏବେ ବି ରେସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯଦି କିୱି ଦଳ ଜିତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସୁପର-୮କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଓ କାନାଡା ବିଦା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାନାଡା କୌଣସି ଓଲଟଫେର କରେ, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଙ୍କ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ।
କେଉଁ ୫ଟି ଦଳ ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି?
୧. ଭାରତ
୨. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
୩. ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
୪. ଇଂଲଣ୍ଡ
୫. ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର-୮ ର ପୂରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।