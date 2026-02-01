T20 WORLD CUP: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବ ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 15 ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ
ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ Xରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ । ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ।
Published : February 1, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:07 PM IST
PAK WILL NOT PLAY AGAINST INDIA : T20 ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିଟେକ ଦଳ T20 ବିଶ୍ବକପ୍ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବ, ମାତ୍ର ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
#ICCT20WORLDCUP | Pakistan will not play the match against India on February 15th, tweets Government of Pakistan pic.twitter.com/4dUN9Xi1EE— ANI (@ANI) February 1, 2026
T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ସହ-ଆୟୋଜକ ଅଛି ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବା କାର୍ୟ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ICC ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦେଶରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି । ଏବେ ବଲ୍ ଆଇସିସି ଏବଂ ବିସିସିଆଇର କୋର୍ଟରେ । ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ, ପାକିସ୍ତାନ T20 ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିରାଶ କରିଛି । ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ICC ଏବେ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ICC କିମ୍ବା BCCI ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ ICC ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ICC ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଉ । ICC ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ।
2026 T20 ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା । ପ୍ରୋମୋଟି ପାକିସ୍ତାନକୁ "ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି" ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୋମୋଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୋମୋର ସିଧାସଳଖ ଜବାବ, ଯେଉଁଥିରେ "ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନାହିଁ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତକୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ମଜାରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ "ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା"ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏଥର T20 ବିଶ୍ୱକପରେ, 7-1 ବିଜୟ ଲାଇନ୍ କୁ 8-1ରେ ପରିଣତ କରିବୁ । ଆମେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ ।
भारत पाकिस्तान के #T20WorldCup मैच के लिए स्टार स्पोर्ट्स का विज्ञापन देखिए।#IndVsPak pic.twitter.com/5xtUBlB6dP— Mukesh Mathur (@mukesh1275) January 29, 2026
