"ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ..." ଭାରତରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ବୟାନ
Bangladesh T20 World Cup 2026: ଭାରତରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : January 21, 2026 at 3:08 PM IST
Bangladesh T20 World Cup 2026: ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ତାର ମତରେ ଅଟଳ ରହିଛି ଏବଂ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି । ନଜରୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଭାରତର ଚାପରେ କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନଜରୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଚାପରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅତୀତରେ ଏପରି ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଇସିସି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ ଚାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଉପରେ ଭାରତରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇ ହେବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇସିସି ଜାନୁଆରୀ 21 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ନ ଆସିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ, ଯାହା ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ।
ବାଂଲାଦେଶର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଚଳାବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଅନେକ ବୈଠକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରେ ଦଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଏହାର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ରହିଛି ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ।
