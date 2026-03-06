ETV Bharat / sports

ବୁମ୍ରାଙ୍କ 'ପଞ୍ଚଶତକ': ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜସପ୍ରୀତ, ଅଷ୍ଟମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର 'ୟର୍କର କିଙ୍ଗ' ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।

Jasprit Bumrah completes 500 wickets
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜସପ୍ରୀତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jasprit Bumrah Records: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର 'ୟର୍କର କିଙ୍ଗ' ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ୫୦୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁମ୍ରା ଏହି କିର୍ତ୍ତୀମାନ ସ୍ଥାପନ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦବଦବା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ବନିଥିଲେ ୫୦୦ତମ ଶିକାର

ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସର ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବୁମ୍ରା ନିଜ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ୱିକେଟ ଚଟକାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ବୁମରାଙ୍କୁ ଛକା ମାରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରୁକଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ବୁମ୍ରା ୫୦୦ ୱିକେଟର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ବୁମ୍ରା

ଭାରତ ପାଇଁ ୫୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ (୯୫୩), ଆର. ଅଶ୍ୱିନ (୭୬୫), ହରଭଜନ ସିଂ, କପିଲ ଦେବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜାହିର ଖାନ୍ ଓ ଜବଗଲ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଫର୍ମାଟ ଅନୁସାରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୱିକେଟ ସଂଖ୍ୟା:

  • ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍: ୨୩୪ ୱିକେଟ (୫୨ ମ୍ୟାଚ୍)
  • ୱାନଡେ (ODI): ୧୪୯ ୱିକେଟ (୮୯ ମ୍ୟାଚ୍)
  • ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ: ୧୧୭ ୱିକେଟ (୯୪ ମ୍ୟାଚ୍)

ବୁମ୍ରାଙ୍କ କିଛି ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ:

୧. ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇକୋନୋମି: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯାହା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦିଏ।

୨. ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍: ବୋଲିଂ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡଙ୍କ ଓଭରରେ ୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ରୁତତମ ଓଭର ଖେଳିଛନ୍ତି।

୩. ସେନା (SENA) ଦେଶରେ ସଫଳତା: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୫-ୱିକେଟ୍ ହଲ୍ (Five-wicket haul) ନେବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଏସୀୟ ବୋଲର।

୪. ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ପେସର୍: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୫୦ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର।

ବୁମ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର

୨୦୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ରେ ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏହି ବୋଲର ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତିଟି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ; କ୍ୟାପଟେନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍?

IND vs ENG: ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ଟିକେଟ୍

TAGGED:

JASPRIT BUMRAH RECORDS
JASPRIT BUMRAH JOINS ELITE CLUB
T20 WORLD CUP 2026
ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
JASPRIT BUMRAH 500 WICKETS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.