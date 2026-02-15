IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମିଳିଲା ଏହି ଖତରନାକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
India vs Pakistan Match update: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
Published : February 15, 2026 at 6:51 PM IST
India vs Pakistan Match update: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମଦାସା ପିଚ୍କୁ ମନରେ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ବିଚାର କରି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିଜୟ ସୁପର-8 ରେ ଦଳର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
The team sheets are out! 📝— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
🇮🇳: Abhishek & Kuldeep replace Sanju & Arshdeep
🇵🇰: No changes
What are your thoughts on the Playing XI? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/s8EScBHIHd
ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ କିପରି ରହିବ?
ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି ପିଚ୍ ରେ ଖେଳାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ମୋଟ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ସାତଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ୬ ରନର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ନିକଟତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତିନି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନାମ୍ବିଆକୁ ୯୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୨ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
The team sheets are out! 📝— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
🇮🇳: Abhishek & Kuldeep replace Sanju & Arshdeep
🇵🇰: No changes
What are your thoughts on the Playing XI? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/s8EScBHIHd
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭନ୍:
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିବଜଦା ଫରହାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜାମ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶଦାବ ଖାନ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ଉସମାନ ତାରିକ।