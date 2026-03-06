IND vs NZ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
T20 World Cup 2026 Final: ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : March 6, 2026 at 3:34 PM IST
India vs New Zealand Final: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଗୁରୁବାର (୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬 ⏳— ICC (@ICC) March 5, 2026
India and New Zealand will chase ultimate glory in the #T20WorldCup Final 🏆 pic.twitter.com/L1iPOTLfbX
ICC ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: କ’ଣ କହୁଛି ରେକର୍ଡ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୋଟ ୩ ଥର ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ କିୱି ଦଳର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି।
୨୦୦୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୦୦ ମସିହା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୨୬୫ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ (WTC): ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଗତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ୨୫୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।
So, it all comes down to this ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
A cracker of a final awaits on Sunday 🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/I9P9yQ7hjh
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ର ସଫଳତାକୁ ଦୋହରାଇ ସ୍କୋର ୨-୨ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।
ଫାଇନାଲରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୩ଟି ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨ଟି ଓ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ICC ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।