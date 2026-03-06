ETV Bharat / sports

IND vs NZ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

T20 World Cup 2026 Final: ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

India vs New Zealand Final
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 3:34 PM IST

India vs New Zealand Final: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଗୁରୁବାର (୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ICC ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: କ’ଣ କହୁଛି ରେକର୍ଡ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୋଟ ୩ ଥର ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ କିୱି ଦଳର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି।

୨୦୦୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୦୦ ମସିହା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୨୬୫ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ (WTC): ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଥିଲା।

୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଗତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ୨୫୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ର ସଫଳତାକୁ ଦୋହରାଇ ସ୍କୋର ୨-୨ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ଫାଇନାଲରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି?

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୩ଟି ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨ଟି ଓ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ICC ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

T20 WORLD CUP 2026 FINAL
INDIA VS NEW ZEALAND FINAL
ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS NEW ZEALAND T20 WC FINAL

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

