IND vs NAM: ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ନାମିବ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

India vs Namibia T20 World Cup 2026
ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:57 PM IST

1 Min Read
India vs Namibia: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ନାମିବ୍ୟା ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ତଥାପି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିଥିଲା ​​ବେଳେ, ନାମ୍ବିଆ ଦିଲ୍ଲୀର ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନାମ୍ବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାତ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

ନାମିବ୍ୟା ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଲୋରେନ୍ ଷ୍ଟେନକମ୍ପ, ଜନ ଫ୍ରିଲିଙ୍କ, ଜାନ ନିକୋଲ ଲଫ୍ଟି-ଇଟନ, ଗେରହଡ ଏରାସମସ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଜେ ସ୍ମିଟ, ମାଲାନ କ୍ରୁଗର, ଜାନ ଗ୍ରୀନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୁବେନ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ, ବର୍ନାର୍ଡ ସ୍କୋଲଟଜ, ବେନ ଶିକୋଙ୍ଗୋ, ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଙ୍ଗୋ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

