IND vs ENG: ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ରେକର୍ଡ ବହିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ।

Wankhede records highlights
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 9:32 AM IST

India vs England 2nd Semi Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ରେକର୍ଡ ବହିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ୭ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ଏକ ନଜର:

୧. ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 'ସ୍କୋରବୋର୍ଡ'

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪୯୯ ରନ୍ (ଭାରତ ୨୫୩ + ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୪୬) ହୋଇଛି। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୫୯ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା।

୨. ଛକା ଓ ଚୌକାର ନୂଆ ଇତିହାସ

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ ୩୪ଟି ଛକା (ଭାରତ ୧୯, ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୫) ମରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେହିପରି ମୋଟ ୭୩ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି (୩୯ ଚୌକା ଓ ୩୪ ଛକା) ସହ ଏହା ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।

୩. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ 'ସ୍ପେଶାଲ' ରେକର୍ଡ

ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୮୯ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି:

  • ସର୍ବାଧିକ ଛକା (ଭାରତ): ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬ଟି ଛକା ମାରି ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୧୫)ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
  • ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର (୮୯*) ସହ ସେ ସମାନ ହୋଇଛନ୍ତି।

୪. ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକ

  • ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଜାକବ ବେଥେଲ ମାତ୍ର ୪୫ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
  • ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର (୧୦୫ ରନ୍) କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି।
  • ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ।

୫. ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଫଳତା

  • ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ସ୍କୋର: ଭାରତର ୨୫୩/୭ ସ୍କୋର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଯେକୌଣସି ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ।
  • ଟିମ୍ ସିକ୍ସର: ଭାରତ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮୮ଟି ଛକା ମାରି ସାରିଲାଣି, ଯାହା କୌଣସି ବି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ।

ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଜୟ ସହ କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

INDIA VS ENGLAND 2ND SEMI FINAL
T20 WORLD CUP 2026
SANJU SAMSON RECORDS
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
WANKHEDE RECORDS HIGHLIGHTS

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

