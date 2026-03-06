IND vs ENG: ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ରେକର୍ଡ ବହିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ।
Published : March 6, 2026 at 9:32 AM IST
India vs England 2nd Semi Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ରେକର୍ଡ ବହିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ୭ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ଏକ ନଜର:
୧. ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 'ସ୍କୋରବୋର୍ଡ'
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪୯୯ ରନ୍ (ଭାରତ ୨୫୩ + ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୪୬) ହୋଇଛି। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୫୯ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା।
A #T20WorldCup classic in Mumbai as India beat England in a nail-biter to reach the Final 🔥— ICC (@ICC) March 5, 2026
📝: https://t.co/w7G9C2FaMw pic.twitter.com/kazCgeeHDs
୨. ଛକା ଓ ଚୌକାର ନୂଆ ଇତିହାସ
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୩୪ଟି ଛକା (ଭାରତ ୧୯, ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୫) ମରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେହିପରି ମୋଟ ୭୩ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି (୩୯ ଚୌକା ଓ ୩୪ ଛକା) ସହ ଏହା ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
୩. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ 'ସ୍ପେଶାଲ' ରେକର୍ଡ
Powering his side to a famous victory to enter the #T20WorldCup Final 🌟— ICC (@ICC) March 6, 2026
Check out Sanju Samson's Aramco Player of the Match highlights 👉 https://t.co/TjPlEQEAtU pic.twitter.com/F1ovuCyI2U
ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୮୯ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି:
- ସର୍ବାଧିକ ଛକା (ଭାରତ): ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬ଟି ଛକା ମାରି ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୧୫)ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
- ନକ୍ଆଉଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର (୮୯*) ସହ ସେ ସମାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
୪. ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକ
Jacob Bethell smashes the second-fastest century in a men's #T20WorldCup to keep England in the hunt against India🙌— ICC (@ICC) March 5, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup
📝: https://t.co/w7G9C2FaMw pic.twitter.com/0PaWvNZa0G
- ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଜାକବ ବେଥେଲ ମାତ୍ର ୪୫ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
- ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର (୧୦୫ ରନ୍) କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି।
- ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ।
୫. ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଫଳତା
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬 ⏳— ICC (@ICC) March 5, 2026
India and New Zealand will chase ultimate glory in the #T20WorldCup Final 🏆 pic.twitter.com/L1iPOTLfbX
- ନକ୍ଆଉଟ୍ ସ୍କୋର: ଭାରତର ୨୫୩/୭ ସ୍କୋର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେକୌଣସି ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ।
- ଟିମ୍ ସିକ୍ସର: ଭାରତ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮୮ଟି ଛକା ମାରି ସାରିଲାଣି, ଯାହା କୌଣସି ବି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ।
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଜୟ ସହ କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।