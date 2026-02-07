IND VS USA MATCH: ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ଆମେରିକା ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ 49 ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ବଳରେ ଆମେରିକା ଆଗରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ।
Published : February 7, 2026 at 11:18 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ 2026 T20 WORLD CUPର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ 29 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶନିବାର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ଯୋଗୁଁ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଯାହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 132 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା ।
A comprehensive victory ✌️#TeamIndia are off the mark in the #T20WorldCup in fine fashion 👌👌— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
They win the #INDvUSA contest by 2⃣9⃣ runs 🙌
Updates ▶️ https://t.co/Rlm2ARPVEt#MenInBlue pic.twitter.com/f8GusqnvwG
ଏକଦା 72 ରନ୍ ରେ 5 ୱିକେଟ ହରାି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ 49 ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ବଳରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ଶାଡଲି ଭାନ୍ ଶାଲକୱିକ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ । ସେ 4 ଓଭରରେ 25 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ୍ 4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 16 ରନ୍ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
Suryakumar Yadav's heroics, followed by a strong bowling effort sees India win their #T20WorldCup opener 👏— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/lfZgszEylC pic.twitter.com/grCrSxh0Qa
ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପରି କମାଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । 162 ରନ୍ ଜବାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କେବଳ 132 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ 29 ରନ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ଦୁଇଟି, ସିରାଜ ତିନିଟି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs USA: ଆଜି ଭାରତ-ଆମେରିକା ମହାଲଢ଼େଇ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ 'Live' ମ୍ୟାଚ୍?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ? ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର