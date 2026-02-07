ETV Bharat / sports

IND VS USA MATCH: ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ଆମେରିକା ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ 49 ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ବଳରେ ଆମେରିକା ଆଗରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ।

IND VS USA MATCH: ଭାରତ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଭିଯାନ, ଆମେରିକା ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ
IND VS USA MATCH: ଭାରତ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଭିଯାନ, ଆମେରିକା ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 11:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ 2026 T20 WORLD CUPର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆମେରିକାକୁ 29 ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶନିବାର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍‌ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍‌ ଯୋଗୁଁ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଯାହାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ମାତ୍ର 132 ରନ୍‌ କରିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରିଯାଇଥିଲା ।

ଏକଦା 72 ରନ୍ ରେ 5 ୱିକେଟ ହରାି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ 49 ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ 84 ରନ୍ ବଳରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ଶାଡଲି ଭାନ୍ ଶାଲକୱିକ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ । ସେ 4 ଓଭରରେ 25 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ୍ 4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 16 ରନ୍ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପରି କମାଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । 162 ରନ୍ ଜବାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କେବଳ 132 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ 29 ରନ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ଦୁଇଟି, ସିରାଜ ତିନିଟି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs USA: ଆଜି ଭାରତ-ଆମେରିକା ମହାଲଢ଼େଇ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ 'Live' ମ୍ୟାଚ୍?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ? ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର

TAGGED:

IND VS USA T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026
IND VS USA MATCH
INDIA WIN AGAINST USA
IND VS USA T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.