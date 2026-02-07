ETV Bharat / sports

IND vs USA: ଆଜି ଭାରତ-ଆମେରିକା ମହାଲଢ଼େଇ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ 'Live' ମ୍ୟାଚ୍?

IND vs USA Live Streaming: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆଜିଠାରୁ (୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ଦଳ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

IND vs USA Live Streaming T20 World Cup
କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ 'LIVE' ମ୍ୟାଚ୍? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs USA Live Streaming: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆଜିଠାରୁ (୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକା ଦଳକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହି ଦଳ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା।

କେତେବେଳେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୬:୩୦ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍? (World Cup 2026 Live Streaming Details)

ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି:

  • ଟିଭି (TV): ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (Star Sports) ନେଟୱାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।
  • ମୋବାଇଲ୍‌ (Mobile): ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ (Jio Hotstar) ଆପ୍‌ରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ମାଗଣାରେ କିଭଳି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

ଅନେକ ଲୋକ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି:

ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (DD Sports): ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରି-ଟୁ-ଏୟାର୍ (Free-to-air) ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡିସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ କ'ଣ ରଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।

ଆମେରିକା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମୋନାକ ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍ ଗୋସ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାଇଟେଜା ମୁକକମାଲା, ଶାୟନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର, ଶୁଭମ୍ ରଞ୍ଜାନେ, ହରମିତ୍ ସିଂ, ମହମ୍ମଦ ମୋହସିନ୍, ଅଲି ଖାନ୍, ନୋଷ୍ଟୁଶ କେଞ୍ଜିଜ୍, ସୌରଭ ନେତ୍ରାବାଲକର, ଶାଦଲି ଭାନ୍ ଶାଲକିଆ, ଶାହନ୍ ଜୟସପୁରୀ, ଶ୍ୟାଡଲି ୱାନ୍ ସାଲକୱିକ୍, ଶେହାନ ଜୟସୁରିୟା, ଜସଦୀପ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ? ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର

BCCI Central Contract: ରୋହିତ-ବିରାଟ ଯୁଗର ଅନ୍ତ? ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି

ICC U19 CRICKET WORLD CUP: ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ

TAGGED:

IND VS USA LIVE STREAMING
IND VS USA T20 WORLD CUP
ICC T20 WORLD CUP 2026
ଭାରତ ବନାମ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
T20 WORLD CUP IND VS USA LIVE MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.