ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ସମୀକରଣ

IND vs PAK: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପାରନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
India vs Pakistan Next Match (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Pakistan Next Match: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ୬୧ ରନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କହୁଛୁ କିପରି ସମ୍ଭବ?

ସୁପର-୮ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେନି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ

ଆଇସିସିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମୁକାବିଲା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ (X ଏବଂ Y)ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ସୁପର-୮ 'X'ଗ୍ରୁପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ସୁପର-୮ କୁ ଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ 'Y'ରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ

ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ 'X'ର ଶୀର୍ଷରେ ରହେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ 'Y'ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଦୁଇ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କିମ୍ବା ଭାରତ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୁଯୋଗ

ମନେକରନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଭେଟ ନହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲା ଭାରି ରହିଛି।

ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକପାଖିଆ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ

ରବିବାର (୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ଟିମ୍ ୧୧୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଭାରତ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ରୁ ସୁପର-୮ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଠରେ ‘ବ୍ରେକ୍’: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚରେ କୁଲଦୀପ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

IND vs PAK: 'ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
INDIA VS PAKISTAN NEXT MATCH
T20 WORLD CUP 2026 IND VS PAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.