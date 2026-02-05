T20 World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେନସନ୍, ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆହତ!
Published : February 5, 2026 at 11:03 AM IST
Harshit Rana Injury: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଡ଼ାଇ ଚାଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ?
ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ପାରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭର ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଥର ରନ୍-ଅପ୍ କରି ପୁଣିଥରେ ଫେରି ଯିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଓଭର ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
Harshit Rana walks off the field clutching his right knee. This is not something India would have wanted. He conceded 16 off his only over against South Africa.— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) February 4, 2026
📸 @debasissen pic.twitter.com/L0pHlTO3kA
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଆଘାତ ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ହର୍ଷିତଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିଲକ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ତିଲକ ୧୯ ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୨୧୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ୩୦ ରନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶାନ ସର୍ବାଧିକ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅପରାଜିତ ୩୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୦ ରନ ଲେଖାଁଏ କରିଥିଲେ।
A collective performance in Navi Mumbai 🙌#TeamIndia register a solid win by 3⃣0⃣ runs in their warm-up fixture against South Africa ahead of the #T20WorldCup 👌👌— BCCI (@BCCI) February 4, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/pMe1tGeR5b #MenInBlue pic.twitter.com/MVmdVbPczr
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଇଶାନ କିଶନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।