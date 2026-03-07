ETV Bharat / sports

T20 WORLD CUP 2026 FINAL: ତୃତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs NZ in T20 World Cup: ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ ପରାଜୟର ରେକର୍ଡ ।

Suryakumar Yadav and Mitchell Santner
Suryakumar Yadav and Mitchell Santner (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 11:38 PM IST

5 Min Read
IND VS NZ IN T20 WORLD CUP FINAL : ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୭ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୫ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଟାଇଟଲ ଫେବରିଟ୍ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ବହନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହା ଦଳ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି । ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ । ସେମାନେ ରବିବାର (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

IND vs NZ in T20 World Cup FINAL
IND vs NZ in T20 World Cup FINAL (IANS)

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନାମ୍ବିଆ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୯ ରନର ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୯୩ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍‌କୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଲା ଏବଂ ସୁପର ୮ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ସୁପର ୮ର ଗ୍ରୁପ୍‌ ୱାନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ସୁପର ୮ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍

ତଥାପି ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିଲା । ତା’ପରେ ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ନକଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ବିଜୟୀ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ । ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଭାରତ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା ।

ସେମି-ଫାଇନାଲ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ, ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା । ଯଦି ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହେବେ ।

IND vs NZ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 30 ଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ୧୮ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲାକକ୍ୟାପ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫେଭରିଟ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଇତିହାସ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ଭାରତ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିନିଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିନି ଥର ଯାକ ଜିତିଛି ।

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2007 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍

T20 ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୦ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲା । ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ୩୧ ବଲ୍‌ରେ ୪୫, ମ୍ୟାକମିଲାନଙ୍କ ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ୪୪ ଏବଂ ଜାକବ୍ ଓଭରଙ୍କ ୧୫ ବଲ୍‌ରେ ୩୫ ରନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୬ ରନ୍‌ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲା । ଗମ୍ଭୀର ୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହୱାଗ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ୪୦ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୮୦ ରନ୍‌ କରିପାରିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରି ବଲ୍‌ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍‌ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

Team India
Team India (IANS)

IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2016

2007 ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2016 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନାଗପୁରରେ ଭାରତକୁ 47 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ 126 ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତକୁ ମାତ୍ର 79 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା । ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ମିଳିତ ଭାବରେ 9 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ନାଥନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ 2, ସୋଧି 3 ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2021

ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2021 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଦୁବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 8 ୱିକେଟ୍ ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ସୁପର 12 ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କିୱି ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 20 ଓଭରରେ କେବଳ 110/7 କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନଥିଲା । ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାର୍ଟିନ୍ ଗୁପ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ପୁନରାଗମନର ଆଶାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେଲେ । ମିଚେଲ୍ ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱିଲିୟମସନ୍ ୩୧ ବଲ୍‌ରେ ୩୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ।

IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026

ଭାରତ ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ଏହା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ । ଭାରତ ପାଖରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଯଦି ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ । ଏକ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ । ସେପଟେ କିୱିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ।

'ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...', ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏକ ଶାନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀରବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦଳ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ ଫେବରିଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

'ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...', ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ
'ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...', ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ (IANS)

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକ ଦଳ ଯାହା ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି । ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିରତାକୁ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ।

ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଅହମଦାବାଦରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସାଣ୍ଟନର କହିଥିଲେ, "ଫାଇନାଲ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମର ପଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ।"

ପ୍ରକୃତରେ ପଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସାଣ୍ଟନର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତି ଫାଇନାଲକୁ ଆକାର ଦେଇପାରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "T20 କ୍ରିକେଟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ । ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଖେଳରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେବୁ, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବ ।"

ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ରନ୍ ର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ାହେବ । ପିଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । "ଏହା ଏବେ ବି କଭର ତଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ତାହା ଦେଖି ଏହା ବହୁତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ଦେଖାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱିକେଟ୍ ରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 160 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା 250କୁ 220ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ ।"

