T20 WORLD CUP 2026 FINAL: ତୃତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
IND vs NZ in T20 World Cup: ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ ପରାଜୟର ରେକର୍ଡ ।
Published : March 7, 2026 at 11:38 PM IST
IND VS NZ IN T20 WORLD CUP FINAL : ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୭ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୫ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଟାଇଟଲ ଫେବରିଟ୍ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ବହନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହା ଦଳ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି । ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ । ସେମାନେ ରବିବାର (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନାମ୍ବିଆ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୯ ରନର ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୯୩ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍କୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଲା ଏବଂ ସୁପର ୮ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ସୁପର ୮ର ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ସୁପର ୮ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍
ତଥାପି ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିଲା । ତା’ପରେ ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ନକଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ବିଜୟୀ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ । ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା ।
ସେମି-ଫାଇନାଲ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ, ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା । ଯଦି ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହେବେ ।
IND vs NZ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 30 ଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ୧୮ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲାକକ୍ୟାପ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫେଭରିଟ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଇତିହାସ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ଭାରତ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିନିଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିନି ଥର ଯାକ ଜିତିଛି ।
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2007 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍
T20 ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୦ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲା । ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କ ୩୧ ବଲ୍ରେ ୪୫, ମ୍ୟାକମିଲାନଙ୍କ ୨୩ ବଲ୍ରେ ୪୪ ଏବଂ ଜାକବ୍ ଓଭରଙ୍କ ୧୫ ବଲ୍ରେ ୩୫ ରନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।
ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୬ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲା । ଗମ୍ଭୀର ୩୩ ବଲ୍ରେ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହୱାଗ ୧୭ ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୮୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରି ବଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2016
2007 ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2016 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନାଗପୁରରେ ଭାରତକୁ 47 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ 126 ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତକୁ ମାତ୍ର 79 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା । ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ମିଳିତ ଭାବରେ 9 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ନାଥନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ 2, ସୋଧି 3 ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2021
ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2021 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଦୁବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 8 ୱିକେଟ୍ ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ସୁପର 12 ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କିୱି ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 20 ଓଭରରେ କେବଳ 110/7 କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନଥିଲା । ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାର୍ଟିନ୍ ଗୁପ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ପୁନରାଗମନର ଆଶାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେଲେ । ମିଚେଲ୍ ୩୫ ବଲ୍ରେ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱିଲିୟମସନ୍ ୩୧ ବଲ୍ରେ ୩୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ।
IND vs NZ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ଭାରତ ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ଏହା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ । ଭାରତ ପାଖରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଯଦି ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ । ଏକ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ । ସେପଟେ କିୱିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ।
'ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...', ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଏକ ଶାନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀରବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦଳ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ ଫେବରିଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା କିଛି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକ ଦଳ ଯାହା ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି । ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିରତାକୁ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ।
ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଅହମଦାବାଦରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସାଣ୍ଟନର କହିଥିଲେ, "ଫାଇନାଲ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମର ପଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ।"
ପ୍ରକୃତରେ ପଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସାଣ୍ଟନର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତି ଫାଇନାଲକୁ ଆକାର ଦେଇପାରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "T20 କ୍ରିକେଟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ । ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଖେଳରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେବୁ, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବ ।"
ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ରନ୍ ର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ାହେବ । ପିଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । "ଏହା ଏବେ ବି କଭର ତଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ତାହା ଦେଖି ଏହା ବହୁତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ଦେଖାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱିକେଟ୍ ରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 160 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା 250କୁ 220ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ ।"
