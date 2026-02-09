ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ICC ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ।

ECB Urges PCB To Play India
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 5:31 PM IST

T20 World Cup 2026: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ପୂରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏବେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଲାହୋରରେ ହୋଇଥିଲା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବୈଠକ

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଲାହୋରର ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇସିସି (ICC), ପିସିବି (PCB) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନାକଭି, ICC ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖ୍ୱାଜା ଓ BCB ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ICC ଏଠାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଲେଖିଲା UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ

ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି 'ଦୋମୁହାଁ' ନୀତିକୁ ନେଇ UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ୟୁଏଇ କହିଛି, "ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟୋଜନ କରି ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ WCT20 ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, ବିଶେଷକରି ଆସୋସିଏଟ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ପିସିବିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।"

ମ୍ୟାଚ୍ ନହେଲେ ହେବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ICC ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ICC ର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୋର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ ସମାନ ହେବ।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ PCB ନିଜର ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ PCB ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପୁଣିଥରେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନଖେଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

