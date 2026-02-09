ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ୩ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏହି ନୂଆ ଟିମ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ୬ଟି ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତୃତୀୟ ଦିନ ଉପରେ।

T20 World Cup 2026 Day 3 Previews
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ୩ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 9:33 AM IST

1 Min Read
T20 World Cup 2026 Day 3: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ୬ଟି ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନ ଉପରେ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଭାବେ ଇଟାଲୀ ଆଜି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍-ବି, ସି ଏବଂ ଡି’ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବେ।

ସୋମବାର ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍:

୧. ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଇଟାଲୀର ପଦାର୍ପଣ: ସାମ୍ନାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Scotland vs Italy)

ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଦଳ। କ୍ୟାପଟେନ୍ ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଟାଲୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରି ସାରିଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

  • ସ୍ଥାନ: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, କୋଲକାତା
  • ସମୟ: ସକାଳ ୧୧:୦୦

୨. ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଓମାନ: କିଏ ମାରିବ ବାଜି? (Zimbabwe vs Oman)

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ର ଦୁଇ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜତିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଓମାନ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

  • ସ୍ଥାନ: କଲମ୍ବୋ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
  • ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦

୩. ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (South Africa vs Canada)

ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। କାନାଡା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଏହି ଦଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ କାନାଡା ଅନ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ ଦଳଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।

  • ସ୍ଥାନ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ
  • ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦

