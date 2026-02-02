ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ଆଇସିସିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ବିସିସିଆଇ

ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 5:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ତାର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛି । ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇସିସିର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଆଇସିସି ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅଧିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ।

ଆଇସିସିର ମତ ସହ ବିସିସିଆଇ ସହମତ

ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆଇସିସିର ମତ ସହିତ BCCI ସହମତ । ଖେଳ ଭାବନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଇସିସି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇସିସି ସହିତ କଥା ନହୋଇଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ।"

ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ଏହାର X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି । ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ 15, 2026ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ।" ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ।

"ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ"- ICC

ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ICC ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯାହାର ଜବାବରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟର ମୌଳିକ ନୀତି ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ଯେ PCB ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଜିବ ।" ICC ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, କାରଣ ଏହା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନେକ ନେତା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ- BCCI ମୁହଁରେ "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାପୁଡ଼ା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଜନ କ୍ରିକେଟ୍ କୂଟନୀତିର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା BCCIର ମୁହଁରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାପୁଡ଼ା । BCCI ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ICCର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଦସ୍ୟ । ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲୁ । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 26 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତିକୁ କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବା ଉଚିତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏହିପରି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇଛି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର(ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ)ଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ହାତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ।"

ଥରୁର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କ୍ରୀଡା, ବିଶେଷକରି କ୍ରିକେଟ ଭଳି ଏକ ଖେଳ ଯାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମକୁ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅତି କମରେ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ।" ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛି ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ICC ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇପାରେ । କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଚାଲ ଫାଲତୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ବନ୍ଦ କରିବା । କାରଣ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏପରି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ।"

ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ 2026ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ T20 ବିଶ୍ୱକପର ଗ୍ରୁପ୍‌-1ରେ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍‌, ନମ୍ବିଆ ସହିତ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଛି । ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍‌ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯାହା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଅଛି ।

T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ

ICC T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ ଖରାପ ରହିଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଠ ଥର ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସାତ ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଥରେ ଜିତିଛି ।

