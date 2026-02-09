T20 World Cup 2026: ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ୭୩ ରନରେ ହାରିଗଲା ଇଟାଲୀ
Scotland Vs Italy: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
Published : February 9, 2026 at 3:22 PM IST
Scotland vs Italy highlights: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଟାଲୀ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଇଟାଲୀ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଟାଲୀ ୧୬.୪ ଓଭରରେ ୧୩୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ମାଇକେଲ୍ ଲିସ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଓପନର ଜର୍ଜ ମୁନ୍ସେ ଏବଂ ମାଇକେଲ୍ ଜୋନ୍ସ ମାତ୍ର ୧୩ ଓଭରରେ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ୧୧୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଜ ମୁନ୍ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁନ୍ସେ ଦଳ ପାଇଁ ୮୪ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୧୪ତମ ଓଭରରେ ଇଟାଲୀକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମାଇକେଲ୍ ଜୋନ୍ସ ୩୭ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ଦଳ କେବଳ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ୱାନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବା ପରେ ଇଟାଲୀୟ ଦଳ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଟାଲୀୟ ବୋଲରମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
୭୩ ରନରେ ହାରିଗଲା ଇଟାଲୀ
ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୪୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହ୍ୟାରି ମାନେଣ୍ଟିଙ୍କ ଏବଂ ବେନ୍ ମାନେଣ୍ଟିଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ଯର ସହ ଇନିଂସକୁ ଖେଳି ଦଳକୁ ୧୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗୀଦାରି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଇଟାଲୀର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଓ ପୂରା ଦଳ ୧୭ତମ ଓଭରରେ ୧୩୪ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ବେନ୍ ମାନେତୀଙ୍କ ୩୧ ବଲ୍ ରେ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଇଟାଲୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ଯାଚକୁ ୭୩ ରନ୍ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।
ଆଜି ଏପରି ଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
- ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ଜର୍ଜ ମୁନସେ, ମାଇକେଲ ଜୋନ୍ସ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକମୁଲେନ, ରିଚି ବେରିଙ୍ଗଟନ (ଅଧିନାୟକ), ଟମ୍ ବ୍ରୁସ, ମାଥ୍ୟୁ କ୍ରସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମାର୍କ ୱାଟ୍, ମାଇକେଲ ଲିସ୍କ, ଅଲିଭର ଡେଭିଡସନ, ବ୍ରାଡ୍ ହ୍ୱିଲ୍, ବ୍ରାଡ୍ କ୍ୟୁରି।
- ଇଟାଲୀ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ଜଷ୍ଟିନ୍ ମୋସ୍କା, ଆନ୍ଥୋନି ମୋସ୍କା, ଜେଜେ ସ୍ମୁଟ୍ସ, ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍ (ଅଧିନାୟକ), ହ୍ୟାରି ମାନେଣ୍ଟି, ବେନ୍ ମାନେଣ୍ଟି, ଗିଆନ୍ ମିଡ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ, କ୍ରିଶାନ୍ କାଲୁଗାମେଗେ, ଅଲି ହାସନ, ଥମାସ ଡ୍ରେକା।