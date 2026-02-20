ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 'ଦଳି ଦେବାକୁ' ଓମାନର ହୁଙ୍କାର; କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଆଜି ଘଟିବ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ?
T20 World Cup 2026: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ପାଲେକେଲେଠାରେ ଓମାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Australia vs Oman: କଥାରେ ଅଛି, "ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ।" ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଓମାନ ଅଧିନାୟକ ଜତୀନ୍ଦର ସିଂ। ଚଳିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓମାନର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି, ବରଂ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବାକୁ ଜତୀନ୍ଦର ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି।
"ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳିଦେବୁ"
ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ପାଲେକେଲେଠାରେ ଓମାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓମାନ ଅଧିନାୟକ ଜତୀନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସେ ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଟି-୨୦ ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମର ଖେଳ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ହରାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଏବେ ହତାଶାର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବା କହିବାକୁ ଗଲେ 'ଦଳିଦେବା' ପାଇଁ ଏହାହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ।"
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହରାଇବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିତିଲେ କେବଳ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଯାହାର ଫାଇଦା ଓମାନ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓମାନ ଏବେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଓମାନ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲିଗ୍
ଓମାନ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜତୀନ୍ଦର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓମାନ ଦଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଜତିନ୍ଦର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଜତିନ୍ଦରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଓମାନକୁ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଦଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଓମାନରେ ଆସି ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, କୁପର୍ କନୋଲି, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା।
ଓମାନ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଆମୀର କାଲିମ, ଜତୀନ୍ଦର ସିଂ (ଅଧିନାୟକ), ହମାଦ ମିର୍ଜା, ଆଶିଷ ଓଡେଡାରା, ମହମ୍ମଦ ନାଡିମ, ଜିତେନ ରାମାନନ୍ଦୀ, ବିନୟକ ଶୁକ୍ଲା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନଦିମ ଖାନ, ସୁଫିଆନ ମହମୁଦ, ଶାହ ଫୈସଲ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ କ’ଣ ସତରେ ଜତୀନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଦଳ କଙ୍ଗାରୁ ବାହିନୀକୁ ଶିକାର କରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିବ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।