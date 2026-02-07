PAK vs NED: ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ! ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସାଜିଲା ବରଦାନ
T20 World Cup 2026: ଫହୀମ ଅଶରଫଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୩ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।
Published : February 7, 2026 at 2:59 PM IST
Pakistan vs Netherlands Highlights: କଲମ୍ୱୋ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। କଲୋମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାକେଦମ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫହୀମ ଅଶରଫଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୩ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।
ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୯.୫ ଓଭରରେ ୧୪୭ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୦୫ ରନ୍ କରି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ୪୨ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ବାକି ୭ଟି ଯାକ ୱିକେଟି ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ରନ୍ ଏବଂ ବାସ ଡେ ଲିଡେ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସଲମାନ ମିର୍ଜା ଓ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ
୧୪୮ ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଆରମ୍ଭ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ସୈମ୍ ଆୟୁବ (୨୪) ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ ସଲମାନ ଆଗା (୧୨) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ କିଛି ସମୟ ଲଢ଼େଇ କରି ୪୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ୧୨ତମ ଓଭରରେ ପଲ୍ ୱାନ୍ ମିକେରନଙ୍କ ଶିକାର ହେଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ବାବର ଆଜମ (୧୫) ଓ ଉସମାନ ଖାନ (୦) ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ନିରାଶ କରାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୮ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ୧୧୯ ରନ୍ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନିଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବ।
୧୯ତମ ଓଭରରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରାପୂରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯ତମ ଓଭର ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଫହୀମ ଅଶରଫ ଏକ ବଡ଼ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡର ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଘେରରେ ରହିଛି। ଦୁର୍ବଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।