NAM vs NED: ନାମିବ୍ୟାକୁ ୭ ଉଇକେଟରେ ହରାଇଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ; ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲେ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାକିସ୍ତାନ

Published : February 10, 2026 at 3:21 PM IST
NAM vs NED Highlights: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଏହି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ନାମିବ୍ୟାକୁ ହରାଇ ଟି-୨୦ ବଶ୍ୱକପର ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନାମିବ୍ୟା କରିଥିଲା ୧୫୬ ରନ୍
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ନାମିବ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓପନର ଲରେନ୍ ଷ୍ଟିନକାମ୍ପ (୬) ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିକୋଲ୍ ଲଫ୍ଟି-ଇଟନ୍ (୪୨ ରନ୍, ୩୮ ବଲ୍) ଏବଂ ଜାନ ଫ୍ରିଲିଙ୍କ (୩୦ ରନ୍) ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମରେ ଅଧିନାୟକ ଗେରହାର୍ଡ ଏରାସମସ (୧୮) ଏବଂ ଜେଜେ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ (୨୨) ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲୋଗାନ ଭାନ୍ ବିକ୍ ଏବଂ ବାସ୍ ଡି ଲିଡେ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Clinical showing from Netherlands opens their #T20WorldCup account in Delhi 👌
📝: https://t.co/4YO66YNBSQ pic.twitter.com/Xn0HH4SntZ
ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ ଡି ଲିଡେ
୧୫୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାକ୍ସ ଓଡାଉଡ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବାସ୍ ଡି ଲିଡେ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମାଇକେଲ ଲେଭିଟ୍ (୨୮ ରନ୍, ୧୫ ବଲ୍)ଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଲିନ୍ ଆକରମ୍ୟାନ୍ (୩୨ ରନ୍) ଏବଂ ଡି ଲିଡେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୦ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଡି ଲିଡେ ମାତ୍ର ୪୮ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ବିରାଟ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧିନାୟକ ଏଡୱାର୍ଡସ (୧୮ ରନ୍)ଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ୧୮ ଓଭରରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
Bas de Leede was on fire with both bat and ball for Netherlands against Namibia🔥
He wins the @aramco POTM award🏅
📝: https://t.co/4YO66YNBSQ pic.twitter.com/3XhZ4c9IxG
ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍
ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ଶୀର୍ଷ ଦଳ।