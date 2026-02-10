ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଆଜି ହେବ ୩ଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ଆମେରିକା ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ପାକିସ୍ତାନ

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର କ୍ରେଜ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି (୧୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

T20 World Cup 2026 10 February Match
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ହେବ ୩ଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 10:52 AM IST

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର କ୍ରେଜ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି (୧୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା (USA), ନାମିବିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ୟୁଏଇ (UAE) ଭଳି ଦଳ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

୧. ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍: ନାମିବିଆ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Netherlands vs Namibia)

  • ସମୟ: ସକାଳ ୧୧:୦୦
  • ସ୍ଥାନ: ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦିଲ୍ଲୀ

ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନାମିବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ନାମିବିଆ ପାଇଁ ଏହା ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଡଚ୍ ଦଳ ଜୋରଦାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

୨. ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ୟୁଏଇ (New Zealand vs United Arab Emirates)

  • ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦
  • ସ୍ଥାନ: ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଚେନ୍ନାଇ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ ୟୁଏଇ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁଏଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।

୩. ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଆମେରିକା (Pakistan vs United States of America)

  • ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦
  • ସ୍ଥାନ: ଏସ୍.ଏସ୍.ସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଲମ୍ବୋ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)

ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ। ପୂର୍ବଥର ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆମେରିକା ଯେଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିଥିବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

T20 WORLD CUP 2026
NETHERLANDS VS NAMIBIA
PAKISTAN VS USA
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬
T20 WORLD CUP 10 FEBRUARY MATCH

