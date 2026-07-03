ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ୮୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଅନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଥର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ

FIFA 2026: ଆଲଜେରିଆକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬) ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।

Switzerland Destroys 88-Year Curse with Historic World Cup Knockout Victory
ପ୍ରଥମ ଥର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଆଲଜେରିଆକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬) ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ୮୮ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ କୌଣସି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଦଳ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅନ୍ତିମ-୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବିଗତ ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଦଳ କେତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଲୋମ୍ବିଆ ଏବଂ ଘାନା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ହେବ।

ଅଲଜେରିଆ ୨୦୧୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ୨୦୧୪ରେ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର (୨ ଜୁଲାଇ) ରାତିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲା। ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ୟୋହାନ ମଞ୍ଜାମ୍ବି ବଲ୍ ଧରି ଡାହାଣ ପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ବୋଲୋଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ରସ୍ ଦେଲେ। ଏମ୍ବୋଲୋଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ଏମ୍ବୋଲୋ ନିଜର ୨୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍‌ର ଉତ୍ସବ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଏନଦୋଏ ବକ୍ସର ଉପରି ଭାଗରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଅଲଜେରିଆର ଗୋଲ୍‌କିପର ଲୁକା ଜିଦାନ ଡେଇଁକି ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାବିଆନ ରୀଡରଙ୍କ ପାଖରେ ୮୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଲଜେରିଆର ଗୋଲ୍ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାକୁ ଦିଗ ଦେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ।

୩ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍

ସ୍ପେନ୍ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ: ୩-୦

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ୍ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମିକେଲ୍ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଡର୍ ଦେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ବନାମ କ୍ରୋଏସିଆ: ୨ – ୧

ସମପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍, କ୍ରୋଏସିଆକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋନସାଲୋ ରାମୋସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍‌ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଡର୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍‌କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲଡୋ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାସଲ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା

FIFA 2026: ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

TAGGED:

SWITZERLAND VS ALGERIA
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP KNOCKOUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.