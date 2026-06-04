ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶେଷ? ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ। ଯାହା ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଖରାପ ଚାଲିଛି।
Published : June 4, 2026 at 9:50 AM IST
India New T20 Captain, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି କାମ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯାଇପାରେ। ସେ ଦଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ। ଯାହା ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଖରାପ ଚାଲିଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୬ ଜୁନ୍ରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆର ଅଧିନାୟକ ତ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିଲେ ଟି-୨୦ ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ, ତାହା କହିବା ଏବେ ମୁସ୍କିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଚୟନ ସମିତି ଏହି ବିଷୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ସାରିଛନ୍ତି।
Suryakumar Yadav all set to be removed from India's T20 captaincy due to poor form: Top BCCI source— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
Shreyas Iyer and Tilak Varma are contenders to become next T20 captain: BCCI source pic.twitter.com/NvDDNUJuWh
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଯଦିଓ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବଦାନ ନଥିଲା। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୨୪୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି (ଆଭରେଜ୍) ୩୦.୨୫ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ୧୩୬.୭୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୨୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ଟି ଛକା ଆସିଥିଲା। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ହିଁ ରହିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଲିଗ୍ ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ମୋଟ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୨୭୦ ରନ୍ର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦.୭୭ ର ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୪୭.୫୪ ର ଏକ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଏହି ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୨୮ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
🚨 SURYA REMOVED AS T20I CAPTAIN. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 3, 2026
- Suryakumar Yadav has been removed as India’s T20i captain and he’s set to lose his place in the team as well. (Express Sports). pic.twitter.com/B2QwdSLGUq
ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ନହେଲେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
Shreyas Iyer frontrunner to become India’s next T20I captain, with Tilak Varma and Ishan Kishan also among the contenders. (India Today). pic.twitter.com/TwS5vvqqQO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 3, 2026
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତିଲକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ସେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ।