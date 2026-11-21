ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାସ୍ତା! BCCI ଦେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
Suryakumar Yadav: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି।
Published : November 21, 2026 at 5:10 PM IST
Suryakumar Yadav Team India: ଭାରତକୁ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ସମ୍ୱାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନ୍ଆଇକୁ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୟନ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରି ନାହୁଁ।" ସୂତ୍ରରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଦଳର କମ୍ବିନେସନରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କଷ୍ଟକର।
Suryakumar Yadav no longer part of our selection plans: BCCI source Read @ANI Story | https://t.co/fV6e1wpJJi #BCCI #India #SuryaKumarYadav https://t.co/b9ocG9wTdt— ANI Digital (@ani_digital) November 21, 2026
ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଫିଟ୍ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରୁ ନାହୁଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଫିଟ୍ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହୁଁ।"
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି 2026-27ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 21ଟି ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 60 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର 15ଟି ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ 173 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
🚨 SOME UPDATES ON TEAM INDIA 🚨 (Vipul Kashyap) - Suryakumar Yadav is not in team India scheme of things not considered for selection. - BCCI source said - "We can't even find a place for Yashasvi Jaiswal in white ball format". https://t.co/WFs4dhuYxW— VIKAS (@Vikas662005) November 21, 2026
ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଖୁବ୍ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 29ଟି ବଲରୁ 82 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ସହାୟତାରେ ମୁମ୍ବାଇ 199 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 15.4 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 12ଟି ବଲରୁ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ 18 ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଲଗାତାର ଭଲ ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରର ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି।