ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗାତାର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ୍
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି।
Published : July 7, 2026 at 5:09 PM IST
Suryakumar Yadav: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ନାଁରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମର୍ଥନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା (ଖେଳାଳି) ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍, ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ଥନ ସର୍ବଦା ସେହି ମିଥ୍ୟା ବୟାନଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ମୋ ନାଁ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି।"
July 7, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ବୟାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ଆସିବା ଓ ବାହାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବୟାନ ମୋ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଦୟାକରି ବିନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।'
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛ, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନିଅ ଏବଂ ଦେଶର ନାଁ ଏମିତି ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଥାଅ।"
A promising start in Manchester ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) July 7, 2026
Next Stop ➡️ Nottingham
A #VaibhavSooryavanshi special loading? 🌪️#ENGvIND, 3rd T20I 👉 TUE, 7th JULY, 9 PM Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/6qp8SfPqk3
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ନଟିଙ୍ଘମରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ରଖି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆୟୋଜକ ଦଳ ନିଜ ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ ରେ ଖେଳିଥିବା ଦଳକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।