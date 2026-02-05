IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଲେ- ଆମେ ମନା କରିନାହୁଁ...
T20 World Cup 2026: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : February 5, 2026 at 5:24 PM IST
Suryakumar Yadav on IND vs PAK: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବୟକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ଯିବ। ଭାରତର ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ରେ ଏହାର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ କହିଛି।
କଲମ୍ବୋ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଛି
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତିନିଥର ଖେଳିଛୁ।"
Q: Are players discussing this situation among themselves in texts?
SKY (smiling) 🗣️: “Which players?
He indicated pakistani!!
The press clarified, Indian players.
SKY🗣️:
"Our flight is booked. The plan is simple, we play USA in…
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକା ସହିତ ଖେଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ (ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ) ମନା କରିନାହୁଁ । ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ICC କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଆମର ବିମାନ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେଠାକୁ (କଲମ୍ବୋକୁ) ଯାଉଛୁ।"
'ଭାରତ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ'
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଖେଳିବୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ।" ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛୁ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ତେବେ ଆମେ ଖେଳିବୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ (ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି।"
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ବୟାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏକ "ସୁବିଚାରିତ" ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଖେଳରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି।"