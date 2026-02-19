ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ'ଙ୍କ ଚମକ; ରୋହିତଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ
T20I Captaincy World Record: ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : February 19, 2026 at 2:39 PM IST
Most Successful T20I Captain: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ସୁପର୍-୮ରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏଭଳି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିପାରି ନଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବେ ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିଲା 'ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କ ରେକର୍ଡ
୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏହାକୁ କେତେ ନିପୁଣତାର ସହ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି। ରୋହିତଙ୍କର ୮୦.୬୫% ବିଜୟ ହାର (Win Percentage) ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବେ ୮୦.୮୫% ସହ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।
🚨 SURYA YADAV CREATED HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) February 18, 2026
- Suryakumar Yadav now has the Best Win percentage as Captain in T20I International History. 😱 pic.twitter.com/enJ9VjhX8A
ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ ହାର ରଖିଥିବା ଅଧିନାୟକ:
- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ: ୮୦.୮୫%
- ରୋହିତ ଶର୍ମା: ୮୦.୬୫%
- ଅସଘର ଆଫଗାନ୍: ୮୦.୩୯%
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୪୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୩୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରୋହିତ ୬୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୫୦ଟି ଜିତିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବେ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି।
Suryakumar Yadav is following Rohit Sharma's blueprint in captaincy ©️🤝#SuryakumarYadav #RohitSharma #T20WorldCup #CricketTwitter pic.twitter.com/mo5D2V9b8I— InsideSport (@InsideSportIND) February 19, 2026
ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି
କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ପୂରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଲଗାତାର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହିଁ। ୨୦୨୪ରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।
BEST WIN PERCENTAGE AS CAPTAIN IN T20I INT'L HISTORY:— Tanuj (@ImTanujSingh) February 18, 2026
Suryakumar Yadav - 80.85%.
Rohit Sharma - 80.65%.
Asghar Afghan - 80.39%. pic.twitter.com/GfeLJ1YRi1
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୪ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭଲ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୬ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୧୭ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ଏହା ରହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅପରାଜେୟ ରହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ।