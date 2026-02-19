ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ'ଙ୍କ ଚମକ; ରୋହିତଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ

T20I Captaincy World Record: ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୭ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।

T20I Captaincy World Record
ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Most Successful T20I Captain: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ସୁପର୍‌-୮ରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏଭଳି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିପାରି ନଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୭ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବେ ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଭାଙ୍ଗିଲା 'ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କ ରେକର୍ଡ

୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏହାକୁ କେତେ ନିପୁଣତାର ସହ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି। ରୋହିତଙ୍କର ୮୦.୬୫% ବିଜୟ ହାର (Win Percentage) ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବେ ୮୦.୮୫% ସହ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ ହାର ରଖିଥିବା ଅଧିନାୟକ:

  • ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ: ୮୦.୮୫%
  • ରୋହିତ ଶର୍ମା: ୮୦.୬୫%
  • ଅସଘର ଆଫଗାନ୍: ୮୦.୩୯%

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୪୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରୋହିତ ୬୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୫୦ଟି ଜିତିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବେ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି।

ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି

କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ପୂରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଲଗାତାର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହିଁ। ୨୦୨୪ରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭଲ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୬ ରନ୍‌ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୧୭ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ଏହା ରହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅପରାଜେୟ ରହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଫରହାନ? ଇତିହାସ ରିଚାବାକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ରନ୍‌ ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓପନର

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍

ସୁପର-୮ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ାସୂଚୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟିମ୍ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା?

TAGGED:

MOST SUCCESSFUL T20I CAPTAIN
SURYAKUMAR SURPASSES ROHIT SHARMA
T20I CAPTAINCY WORLD RECORD
ଟି୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ
SURYAKUMAR CAPTAINCY WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.