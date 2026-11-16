ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର? ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଛନ୍ତି।
Published : November 16, 2026 at 5:24 PM IST
Suryakumar Yadav: ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2026-27 ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। କେବଳ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାମ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଧମାକାଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2026-27ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 197 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 29ଟି ବଲ୍ରୁ 82 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 18ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ବୋଲରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଗରେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟକୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
🚨 Suryakumar Yadav show in SMAT: SKY smashed 82 runs off just 29 balls while chasing a massive target of 198 against Gujarat. 60* (21) vs Hyderabad 82 (29) vs Gujarat This is strongest statement by SKY to the selectors 🥶🔥 https://t.co/wKNqBn00iw— Indian Cricket Ministry (@Tejashyyyyyy) November 16, 2026
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ?
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। କାରଣ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ମସିହାରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଖରାପ ଫର୍ମର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବର୍ତ୍ତମାନୱ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନିଆଁ ବର୍ଷା କରୁଛି। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ 82 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତ୍ର 21ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 60 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାଙ୍କର ଧମାକାଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
Suryakumar Yadav is finding his T20 batting rhythm again in #SMAT2026 🔥🔥🔥 https://t.co/djY6r0Eegh— Cricbuzz (@cricbuzz) November 16, 2026
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଦୁଇଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।