IND vs Pak: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ: ହାତ ମିଳାଇବେ କି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୟାନ

India vs Pakistan: ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ନାହିଁ, ତା'କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
IND vs Pak Handshake Hype: ରବିବାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମୈଦାନରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ସଲମାନ ଆଘା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ (Handshake) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା।

ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 'ସସପେନ୍ସ'

ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବେଶ୍ ଚତୁରତାର ସହ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟସ୍ ସମୟରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।" ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଘା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।

ପାକିସ୍ତାନର 'ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ' ଉସମାନ ତାରିକ୍‌

ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପିନର ଉସମାନ ତାରିକ୍‌ଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରରେ। ବିଶେଷ କରି ବୋଲିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି (Pause), ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଆର. ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଆଘାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ତାରିକ୍ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିସାରିଛି।" ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏହାକୁ ଏକ 'ମଜାଦାର' ଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏଥିରେ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଉସମାନ ତାରିକ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଭାରତୀୟ ଭେଟାରାନ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଆର ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବୋଲର ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଜ୍‌ରୁ ହଟିଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଓ ବାବରଙ୍କ ଫର୍ମ

ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସଲମାନ ଆଘା ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଷେକ ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି, ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିମ୍ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ।" ସେହିପରି ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ କେକେଆରରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ପିସିବି ଓ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

