ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ CM ଟ୍ରଫିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେଲେ ସୁରେଶ ରୈନା ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି
୬ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ଭଲ ମଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 12, 2026 at 10:22 AM IST
Odisha T20 League Brand Ambassadors, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ 2026 CM Trophy ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଓ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲିଗ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଲିଗ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନେଇ ସୁରେଶ ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ CM Trophy ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ । ୬ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏହା ଏକ ଭଲ ମଞ୍ଚ ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ CM Trophy ଖେଳାଯିବ । ୬ଟି ଟିମ୍ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ । ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଲିଗ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବେ ।"
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତର ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ CM Trophyର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
୬ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ
ଓଡ଼ିଶା T20 ଲିଗ୍ 2026 CM Trophyରେ ୬ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ-
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଇଗର୍ସ
- ପୁରୀ ଟାଇଟାନ୍ସ
- କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ
- ରାଉରକେଲା ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ
- ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ
- କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ଓ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ 'କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍'; ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ CM ଟ୍ରଫି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆ ରୂପରେ CM ଟ୍ରଫି: ଏଥର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଚାରିଟି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ହେବ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର