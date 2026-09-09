ETV Bharat / sports

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିସିସିଆଇ ମାମଲା: କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କୋର୍ଟ, ମାଗିଲେ ଲିଖିତ ଜବାବ

ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ମାମଲା ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଆସୁଛି।

BCCI Supreme Court Hearing
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିସିସିଆଇ ମାମଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୫' ର ପରିସରଭୁକ୍ତ କାହିଁକି କରାଯିବ ନାହିଁ?

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍‌ଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ମୋହନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ମାମଲା ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି।

ଏହି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଖେଳ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ପରିସରରୁ ବାହାରେ କାହିଁକି ରହିବ?

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ସିଜେଆଇ ଆର.ଏମ. ଲୋଢାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ସଂସ୍କାରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ତିନି ବର୍ଷର 'କୁଲିଂ-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍' ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ବିସିସିଆଇର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା କୋହଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।

ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୫ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଓ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସନରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ନିର୍ବାଚନ, ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜବାବଦିହିତା ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଇନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍ଥାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଆଇନର ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଇପାରେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନରେ ଆସିବେ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହି ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୫' ଅଧୀନରେ କାହିଁକି ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା: ପାଡିକ୍କଲ୍ ଅଧିନାକ, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରିଗଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ? ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ACB, ଜାରି କଲା ନୂଆ ପ୍ରମୋ

TAGGED:

BCCI SUPREME COURT HEARING
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟ
BCCI SUPREME COURT HEARING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.