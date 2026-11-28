ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: 5 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ବାଚନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରୋକ ହଟାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 18 ତାରିଖର ଉଭୟ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 28, 2026 at 5:00 PM IST
Hockey India Controversy: ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶନିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରୋକ ହଟାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 18 ତାରିଖର ଉଭୟ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ହକି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି।
ଜଷ୍ଟିସ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଅରୁଣ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ହକି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଉଭୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟରୁ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଯିବ କମିଟି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିବାଦ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିପଦରେ ପକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
Supreme Court clears the way for Hockey India elections scheduled for December 5, setting aside two Orissa High Court orders that stayed the poll process. The bench also recalls Hockey India’s two show-cause notices to the Hockey Association of Odisha, which had proposed its reclassification from a permanent member to an associate member. The court says the grievances of Hockey Odisha will be addressed by a committee headed by former Supreme Court judge Justice A.K. Sikri. It observes that the interests of players should not be jeopardised. #HockeyIndia #SupremeCourt— All India Radio News (@airnewsalerts) November 28, 2026
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହକି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏ.କେ. ସିକ୍ରିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ବାକି ରହେ, ତେବେ ଏହି କମିଟି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମାକୁ ନିର୍ବାଚନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (ଏଫ୍.ଆଇ.ଏଚ୍.) ସହ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହକି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଏପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ହକି ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
STORY | SC clears way for Hockey India election on Dec 5, sets aside Orissa HC orders The Supreme Court on Saturday paved the way for Hockey India elections scheduled to be held on December 5 and set aside two orders of the Orissa High Court staying the poll process. READ: https://t.co/oOEu4hz9OJ— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
ବିବାଦ କାରଣରୁ ଅଟକିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏବଂ ମହାସଚିବ ଭୋଳା ନାଥ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଟଣାଓଟରା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଏଚ୍. ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡର ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଳା ନାଥ ସିଂହଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର 120ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତିର୍କୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜାପାନକୁ ହରାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍
ହକି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର 120ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକର ବିବରଣୀ (ମିନିଟ୍ସ) ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଉଚିତ ନଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଉପନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ମହାସଚିବଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହି ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ରାୟ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରୋକ ହଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି।