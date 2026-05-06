ETV Bharat / sports

SRH vs PBKS: ଆଜି ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ ପଞ୍ଜାବ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

SRH vs PBKS: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୬ ମଇ) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

SRH vs PBKS IPL 2026
ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 1:11 PM IST

|

Updated : May 6, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SRH vs PBKS IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୬ ମଇ) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସାମ୍ନା ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ହେବ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୪ଟି ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦଳ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳକୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ମିଳିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍‌ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୫ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୪୭ ରନ୍ ରହିଛି। ସମପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୧୪ ରନ୍ ରହିଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ୱିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ସହଜରେ ଆସେ ଏବଂ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ମନେହୁଏ। ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ୱିକେଟରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୨୨୦ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଚେଜ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ନେହାଲ ୱାଧେରା, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶାଖ, ମୁଶୀର ଖାନ୍, ମିଚେଲ ଓଭେନ୍, ବେନ୍ ଡ୍ୱାର୍ଶୁଇସ୍, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ହରନୁର ସିଂ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଳ ନିଷାଦ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ସଲିଲ ଆରୋରା, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ଜୀଶାନ ଅନସାରୀ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏଟ୍ଜି, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଦିଲସାନ ମଦୁଶଙ୍କା, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଓଙ୍କାର ତାରମାଲେ, ଆର.ଏସ. ଅମ୍ବ୍ରିଶ, ଅମିତ କୁମାର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ...' ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

କିଏ ଏହି ମୁମ୍ୱାଇ ବୋଲର ରଘୁ ଶର୍ମା? ଯାହାଙ୍କ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍

Last Updated : May 6, 2026 at 1:18 PM IST

TAGGED:

SRH VS PBKS MATCH 49
SRH VS PBKS IPL 2026
IPL 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବନାମ ପଞ୍ଜାବ
IPL 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.