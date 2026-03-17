SRH ର ନୂଆ ସାରଥୀ ସାଜିବେ କି ଇଶାନ କିଶନ? କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
IPL 2026 ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଖବର ମିଳିଛି।
Published : March 17, 2026 at 10:27 AM IST
SRH Captaincy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଖବର ମିଳିଛି। ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଟିମ୍ର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ।
କାହିଁକି ଇଶନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଦାୟିତ୍ୱ?
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେ ନେଇ SRH ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫର୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ 'ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ' ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାମ୍ପିଅନ କରି ଇଶାନ ନିଜର କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
🚨 CAPTAIN ISHAN KISHAN FOR SRH 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 16, 2026
- Ishan Kishan is the front runner to be Captain of Sunrisers Hyderabad as there is no clarity on Pat Cummins. [Pratyush Raj] pic.twitter.com/YpL66263py
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଇଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ସେ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ରହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ହୋଇ ସେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ।
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଇଶାନ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେ କେହି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା।"
କମିନ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ
ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ SRH କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଇଶାନ କିଶନ ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସନରାଇଜର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ୨୦୨୬ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ୍ କିଶନ, ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନଦକଟ, ଶିବମ୍ ମାଭି, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ସଲିଲ୍ ଆରୋରା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଜିଶାନ୍ ଅନସାରୀ, ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର, ସାକିବ୍ ହୁସେନ୍, ଓଙ୍କାର ତାରମାଲେ, ଅମିତ କୁମାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଓ କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେତ୍ରା।