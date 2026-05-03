ସୁନୀଲ ନରିନଙ୍କ 'ସ୍ପେଶାଲ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ': ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏପରି କରିବାରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି
Sunil Narine: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବୋଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ 'ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲବ'ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : May 3, 2026 at 5:40 PM IST
Sunil Narine 200 IPL Wickets: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୪୫ତମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆରର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନରିନ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର କରିନାହାଁନ୍ତି। ସୁନୀଲ ନରିନ ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ 'ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲବ'ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା।
ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ସୁନୀଲ ନରିନ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୩୧ ରନ୍ ଦେବା ସହ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ସାହିଲ ଆରୋରା ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାହିଲ ଆରୋରାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଏହି ୱିକେଟ୍ ସହିତ ନରିନ ଆଇପିଏଲରେ ନିଜର ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୧୯୭ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଏବେ ନରିନଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୧ଟି ୱିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ତୃତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି।
🔘 Third bowler to reach 200 TATA IPL wickets— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
🔘 First overseas bowler to the milestone
🔘 First one to do it for a single franchise
The 🐐, Sunil Narine 💜 pic.twitter.com/qSpGleIrzP
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନରିନ ନିଜର ସମସ୍ତ ୨୦୧ଟି ୱିକେଟ୍ କେବଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କେକେଆରର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି କେକେଆର ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ସୁନୀଲ ନରିନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେକେଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
A cracking delivery to reach his 200th IPL wicket - just Sunil Narine things 🫡pic.twitter.com/DZwWfPpHmk— Cricbuzz (@cricbuzz) May 3, 2026
ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର
- ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ- ୨୨୮
- ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର- ୨୧୫
- ସୁନୀଲ ନରିନ- ୨୦୧
- ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା- ୧୯୨
- ଆର ଅଶ୍ୱିନ- ୧୮୭
- ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା- ୧୮୬
- ଡ୍ୱେନ ବ୍ରାଭୋ- ୧୮୩
ସୁନୀଲ ନରିନ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର
ସୁନୀଲ ନରିନ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଆଇପିଏଲରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲର ଏହି ମହାନ ସ୍ପିନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୫.୫୩ ହାରରେ ୨୦୧ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ସହିତ ନରିନ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କେକେଆରକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ବାମହାତୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନରିନ ୧୬୫.୩୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୧୮୨୦* ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।