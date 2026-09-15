ସଚିନ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆଣ...! ବିସିସିଆଇକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର?
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବିସିସିଆଇର କ୍ରିକେଟ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି (CAC) କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 15, 2026 at 9:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବିସିସିଆଇର କ୍ରିକେଟ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି (CAC) କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ମତରେ ସିଏସିର କାମ କେବଳ କୋଚ୍ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମିଟିର ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର।
ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ଆସିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଗାଭାସ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଶୋକ ମାଲହୋତ୍ରା, ଜତିନ ପରାଞ୍ଜପେ ଓ ସୁଲକ୍ଷଣା ନାଏକ ଏହି ତିନି ଜଣିଆ ସିଏସିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା।
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ନିଜ କଲମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ ସମିତି ଏବଂ ସିଏସି ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କମିଟି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏସିର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ସେ ମିଡ୍-ଡେ'ର ନିଜ କଲମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ବିସିସିଆଇରେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଏବଂ ସିଏସି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ କମିଟି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ସିଏସିର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ କୋଚ୍ ଓ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ସହିତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। କିଛି ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର ଏହି କମିଟିରେ କରାଯାଇପାରିବ।'
🚨 BREAKING: Sunil Gavaskar suggests expanding the BCCI’s CAC to handle fixtures and other key cricket matters.— TheWicketReport (@WicketReport) September 14, 2026
He suggested former stars like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Sourav Ganguly, Ravi Shastri, and Anil Kumble for the committee. @mid_day pic.twitter.com/JlLKJhW8tx
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦,୦୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଅନେକ ମହାନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଭଳି ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।'
ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସିଏସିରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ଗାଭାସ୍କର କେବଳ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗାଭାସ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଏହି କମିଟି କୋଚ୍, ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଏନସିଏର ହେଡ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ କମିଟି ରହିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ମିଶି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।'