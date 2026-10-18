ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
Sunil Gavaskar: ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର।
Published : October 18, 2026 at 5:13 PM IST
Sunil Gavaskar on Hardik Pandya: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର ରହିବା ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଦଳର ସଂଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ମତରେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ପଛରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଏମିତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ପାରିବେ।
ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେବେ କେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଖେଳାଳି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ପାରିବେ।"
ଗାଭାସ୍କର ଯୁବ ଖେଳାଳି ନମନ ଧୀରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୨୪ ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ନମନ ଧୀର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ-ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନିଜର ୪ ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି।"
Sunil Gavaskar on Hardik Pandya – He is irreplaceable, stop searching for a direct replacement Sunil Gavaskar said: "We sometimes get a little bit carried away with trying to find a replacement for Hardik Pandya. Hardik Pandya is irreplaceable. If you can't find somebody of his calibre, then go with somebody who will do a slightly different job. Naman Dhir is doing that job. He's bowling his overs well, and look at the way he batted in this game. The moment you go with batting up to number eight, you weaken your bowling, and that's where you get beaten."— Cricket Hub (@Anurag9793) October 18, 2026
ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳକୁ ଅତିକମରେ ଚାରିଜଣ ନିୟମିତ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଉଚିତ୍। ଯେତେବେଳେ କି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନେ ନିଭାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପକୁ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତ ନିଜର ବୋଲିଂକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ବୋଲିଂକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।"
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ୯-୯ ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
କେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍?
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆହାତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନସିଏସ (NCA) ରେ ନିଜର ରିହ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।