'ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ...'; ସନରାଇଜର୍ସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର

The Hundred 2026: ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି।

ସନରାଇଜର୍ସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 5:26 PM IST

Gavaskar Slams SRH Owners, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌' (The Hundred) ଲିଗ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ କିଣିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ଓପନର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) ନିଜର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ବିବାଦରେ ସନରାଇଜର୍ସ?

ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି କାଭ୍ୟା ମାରନ। ଯିଏକି ଆଇପିଏଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଧ୍ୟ ମାଲିକାଣୀ। ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା ନିଲାମୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ପ୍ରାୟ ୧.୯୦ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡରେ କିଣିଛି। ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ, କାଭ୍ୟାଙ୍କ ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ: "ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ କ'ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ବଡ଼?"

ମିଡ୍-ଡେ (Mid-day) 'କଲମ'ରେ ଗାଭାସ୍କର ବେଶ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଅର୍ଥ ପରୋକ୍ଷରେ ସେହି ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବା। ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି।

ଗାଭାସ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାଲିକ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳାଳି କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାରତରେ, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଦଳର କୋଚ୍ ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରୀ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭାରତର ଆବେଗ ବୁଝି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାଲିକ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।"

ବୟକଟ୍‌ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ

ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ ଉପ-ସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସନରାଇଜର୍ସ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ବିବାଦ ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସର ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର) ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଏହି 'ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଉଛି କି ନାହିଁ।

