IND vs NZ Final: ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ-'ଜିନିୟସ'

IND vs NZ Final: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

SUNIL GAVASKAR ON IND VS NZ FINAL
ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026 Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର (୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

"ଇତିହାସ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି"

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଆଇସିସି (ICC) ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଭାସ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସମୟରେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତ ଏଥର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବ ଏବଂ ଅତୀତର ସେହି ପିତା ସ୍ମୃତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବ।"

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍: ଭାରତର ନୂଆ 'କ୍ରିକେଟିଂ ଜିନିୟସ'

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୭ ରନର ବିଜୟରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଗାଭାସ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ୱିଲ୍ ଜାକ୍‌ସଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମେତ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିୟସ। ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ଚତୁରତା ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ।"

ଫାଇନାଲରେ 'ବୁମ୍ରା-ଅକ୍ଷର' ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ନଜର

ୱାଙ୍ଖଡେ ପିଚ୍‌ରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ବିଜୟର ଚାବିକାଠି ହେବ ବୋଲି ଗାଭାସ୍କର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ସାଜିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗାଭାସ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ୩ଟି ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨ଟି ଓ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ICC ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

