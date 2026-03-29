ନିଲାମ ପରେ IPLରୁ ଓହରିଲେ ବ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ମିଳୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ: BCCI ନିକଟରେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
Published : March 29, 2026 at 4:14 PM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଆଇପିଏଲକୁ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନମାନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ନିଲାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବା ଏବେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଂବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର।
ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଗାଭାସ୍କର
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ହଠାତ୍ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ଏବଂ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ସେ ଓପନିଂ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆଳରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ବାଏ-ବାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଡକେଟ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗାଭାସ୍କର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଉଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନଙ୍କ ଅସହାୟତା ଓ କ୍ଷତି
ନିଲାମ ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଦଳ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓହରିଯାନ୍ତି, ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ନିଜ ନାମ ନିଲାମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନଥାଇ ଓହରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା।"
ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିନା କାରଣରେ ଓହରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଭାସ୍କର ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି:
- ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା: ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉ।
- ବୋର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର NOC (No Objection Certificate) ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଉ।
- ସ୍ଥାୟୀ ବାସନ୍ଦ: ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉ।
ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଗାଭାସ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍କୁ କେବଳ ଏକ 'ବ୍ୟାକଅପ୍' ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ଲିଗ୍ (ଯେପରିକି ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍) ରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଙ୍କ ବଢୁଛି ସମସ୍ୟା
କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଶେଷ ସମୟରେ ଓହରିଗଲେ, ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପରି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରଣନୀତି ଡକେଟ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ କେବଳ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ମନମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଏଥିରୁ ଆସିବେ ଓ ଯିବେ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିପରି ଶକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।