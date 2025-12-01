ETV Bharat / sports

Sultan Azlan Shah Cup 2025: ବେଲଜିଅମ୍ ଠାରୁ ହାରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାରତ

Sultan Azlan Shah Cup 2025: ବେଲଜିୟମଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ ଟାଇଟଲ ହରାଇଲା ଭାରତ।

Sultan Azlan Shah Cup 2025: ବେଲଜିଅମ୍ ଠାରୁ ହାରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାରତ
Sultan Azlan Shah Cup 2025: ବେଲଜିଅମ୍ ଠାରୁ ହାରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାରତ (FIH)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇପୋହ(ମାଲେସିଆ): ରବିବାର ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଦିନ ଥିଲା। ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ 2025ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଦଳ ବେଲଜିଅମ୍ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମାଲେସିଆର ଇପୋହରେ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ 1-0ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଏକମାତ୍ର ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟକବ୍ରୋକ୍ସ ଥିବେଉ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ବେଲଜିୟମ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ବେଲଜିୟମର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ତାହାବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶରେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଲଜିୟମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା

ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍କୋର 0-0 ଥିଲା। ତା’ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲଜିୟମ, ଏବଂ ଗୋଲ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ ବେଲଜିୟମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇ 1-0 ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଲଜିୟମ

ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାରିଥିଲା। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବେଲଜିୟମଠାରୁ 2-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଲଜିୟମ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ଏବେ ଟାଇଟଲ ଜିତି, ବେଲଜିୟମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ଶନିବାର କାନାଡା ବିପକ୍ଷରେ ୧୪-୩ ଗୋଲରେ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଭାରତ ତିନିଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପିସି ଆକ୍ରମଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବେଲଜିୟମର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ ହକି: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

TAGGED:

SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ 2025
BELGIUM BEAT INDIA
INDIA LOST AGAINST BELGIUM
SULTAN AZLAN SHAH 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.