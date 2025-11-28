ETV Bharat / sports

ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ ହକି: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକ୍ କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଗୋଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିୱିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 8:57 AM IST

ଇପୋହ(ମାଲେସିଆ): ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଲେସିଆର ଇପୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3-2 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅମିତ ରୋହିଦାସ (4'), ସଞ୍ଜୟ (32'), ଏବଂ ସେଲଭାମ କାର୍ତ୍ତି (54') ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜର୍ଜ ବେକର 42ତମ ଏବଂ 48ତମ ମିନିଟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଟି ଗୋଲ୍ ସୁଯୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ଭଲ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସ (4') ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକ୍ ସହିତ ସଫଳତାର ସହିତ ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲା।

ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ସମାନତା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଓପନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଲ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ସ୍କୋର ସମାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲା।

ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୟ (32') ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କିଛି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ପବନ ଗୋଲରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜ ବେକର (42') ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶେଷ କରିଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲା ​​ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସହିତ 2-2ରେ ସମାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜର୍ଜ ବେକର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲ କରିଥିଲେ (48')। ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାସ୍ ସେଲଭାମ କାର୍ତ୍ତି (54')ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ପୁଣି ଆଗୁଆ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହିତ ଖେଳକୁ ସିଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 3-2 ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଗତ ରବିବାର ଦିନ ତିନିଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 1-0 ଗୋଲରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବେଲଜିୟମଠାରୁ 2-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ମାଲେସିଆକୁ 4-3 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ନଭେମ୍ବର 29ରେ କାନାଡା ସହିତ ଖେଳିବ।

