ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ ଆର୍ଟସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇଲେ ସୁଚିକା ତରିୟାଲ୍
ସୁଚିକା ତରିୟାଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ ଆର୍ଟସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : September 21, 2026 at 12:41 PM IST
Suchika Tariyal Bronze Medal: ଭାରତର ସୁଚିକା ତରିୟାଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ ଆର୍ଟସ (MMA) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ MMA ଖେଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏଥିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ ମିଳିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଚିକାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ୨-୦ ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଫାଇନାଲରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ସୁଚିକାଙ୍କର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ଭାରତକୁ ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ ଆର୍ଟସର ପ୍ରଥମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ ସହିତ ଭାରତ ୪ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି।
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #BaarBaarBharatHarBaarBharat pic.twitter.com/nzTmxBww43
ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ବି ସୁଚିକା ତରିୟାଲ୍ ଏହି ଫଳାଫଳରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକାବିଲା ବରାବର ରହିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଭରଟାଇମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଚିକାଙ୍କ କୋଚ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ମ୍ୟାଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ନଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ହାରିଗଲେ ରୁଚିକା?
ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର ରହିବା ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜେତା ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଓଜନ ସୁଚିକାଙ୍କ ଠାରୁ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ କମ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜେତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ସୁଚିକାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
India’s first Asian Games medal in MMA!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 21, 2026
Congratulations to Suchika Tariyal on winning the Bronze Medal in the Women’s Traditional-60 kg category at the #AsianGames2026.
With MMA making its debut at the Asian Games, Suchika has etched her name in history as India’s first Asian… pic.twitter.com/XabQkYk84I
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ MMA ମେଡାଲ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଚିକା ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ କ୍ଵାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ଖେଳାଳି ଜଣକ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଚିକା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ।