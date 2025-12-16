ETV Bharat / sports

ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ଦିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ

ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ରଥର ସାରଥି ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ । ନିଜେ ବାହା ନହୋଇ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।

PARA ATHLETE KAMALAKANTA NAYAK
ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ: ଗଗନ ଜେନା

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଜୀବନର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି । ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯାହାକି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥାଏ । ଏହା ସତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ।

ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦିନ ଥିଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ l ଭାବିଥିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବେ ନାହିଁ l ଆଉ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ଭଲ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ବିଚାର ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲେ । ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ । ସେ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ, ସୁଇମିଂ ଓ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଯାହାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ତାଙ୍କ ଉଭଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

PARA ATHLETE KAMALAKANTA NAYAK
ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)

ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ:

ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ତଳେ ପଡିଯିବାରୁ ସ୍ପାଇନାଲକଡ ଆଘାତ ଲାଗିଲା । ଡାକ୍ତର କହିଲେ କେବେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି । ଏହା ପରେ ସେ ପୂରା ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ, ଭାବିନେଇଥିଲେ ଜୀବନ ଏଇଠି ସରିଗଲା । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୋୟ ହୋଇଥିଲା । ଜୀବନ ସାରା ସେସିନା ଛିଡା ହୋଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ବସିଥିବା ହ୍ବିଲଚେୟାର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । 2016 ମସିହାରେ ଡିଜାବିଲିଟିଙ୍କ ହ୍ବିଲଚେୟାର ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 6ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।

କମଳାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ । ଦିନେ ଗାଁରେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲି ପଡିଯିବାରୁ ସ୍ପାଇନାଲକଡ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା । ଓଲଟପୁର ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ 3 ମାସ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ କେବେବି ଚାଲିପାରିବିନି । ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିପଡିଲି, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲି । ମୋ ଦିଦି ଓ ବୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ । ଘର ଉପରେ ବୋଝ ନହେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି । ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲା । ମୋତେ ସାର୍ଟ ବଟନ ଦେବା ଶିଖାଇଲା । ମୋତେ ପଜିଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲା । ତାର ଏକ କଥା ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା ।"

ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଘର
PARA ATHLETE KAMALAKANTA NAYAK (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ-ସଟ୍‌ଫୁଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ:

ନିକଟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଓ୍ବାଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଏବଂ ସଟ୍‌ଫୁଟରେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ହ୍ବିଲଚେୟାର 100 ମିଟରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ।

he clinched two gold medals in Javelin and Shot Put at the World Ability Sport Games held in Thailand
2025 ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ ପୁଟ୍‌ରେ ଡବଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ: ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ମାନୁଆଲ ହ୍ବିଲଚେୟାରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 213ରୁ 215.4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ।

ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ଗେମ୍ସ: 2025ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ ପୁଟ୍‌ରେ ଡବଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ: ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ 15 ଘଣ୍ଟାରେ 139.57 କିଲୋମିଟରର ଏକ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମାରାଥନ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । 16ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମାରାଥନ୍ ଏବଂ 13ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି।

Kamalakanta Nayak and his two sisters
କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭାଇର ରଥର ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ ବଡ ଭଭଣୀ:

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦିଗହରା ଜୀବନ ରଥକୁ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିପଡୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମହୁର୍ତ୍ତରେ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ । ଭାଇର ରଥର ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ ବଡ ଭଭଣୀ । ନିଜେ ଅବିବାହିତ ରହି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । କମଳାକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, " ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଟେଡିବିୟର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହୁଏନି କି ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ସେୟାର କରେନି ତଥାପି ଲୋକେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖନ୍ତି । ତୁ ସବୁ କରିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଟେଡି ପରି ପାଖରେ ରଖିବି । ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆଣିଲା । ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇବା ଶିଖିଲି । ଧିରେ ଧିରେ 1 ମିଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇଲି । 10 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇବାକୁ ମୋତେ 6ରୁ7 ମାସ ଲାଗିଲା ।"

ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳାଇଦେଲା ହ୍ବିଲଚେୟାର ରେସିଂ:

କୁହାଯାଏ ରାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିନା କିଛି ରଖିଥିବେ । ଦିନେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦିଦି ପେପରରେ ଦେଖିଥିଲେ 2016 ମସିହାରେ ଡିଜାବିଲିଟିଙ୍କ ହ୍ବିଲଚେୟାର ମାରାଥନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଛି । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରେଜିଷ୍ଟେସନ କରିଦେଇଥିଲେ । ମୋ ଭଉଣୀ ବୁଝାଇବା ପରେ ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ହୋଇ 10 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହ 25 ହଜାର କ୍ୟାସ ପ୍ରାଇଜ ବି ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ଟିଭିରେ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲେ । ଆଉ ଏହାପରଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ । "ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା । କହିଲେ ତୁ ଯେଉଁଠି ହଜେଇଛି ସେଇଠି ଯଦି ଖୋଜିବୁ ତାହାଲେ ତତେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲା । ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲି । । ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇବା ଶିଖିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି । "

ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ
Para Athlete Kamalakanta Nayak (ETV BHARAT ODISHA)

ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇ ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ:

"ଦିନେ ହ୍ବିଲଚେୟାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଯିବା ବେଳେ ଅଧାବାଟରୁ ଗାଡି ଖରାପ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସିଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇକି ପୁରୀ ବାହାରିଥିଲୁ । ପରେ ଓଲଟପୁରରୁ କୋଣାର୍କ ଦେଇ 80 କିଲୋମିଟ ଚଲାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଗିନିଜ ବୁକ୍‌ ଅଫ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି । 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇଲି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗା ନାମକ ଜଣେ ଭାଇ ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ ଦେଲେ । ତାପରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ରେସିଂ କରୁଛି । ଜାଭେଲିନ ବି ଖେଳୁଛି, ସୁଇମିଂରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ କରିଛି । 3 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ସବୁଥିରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ।


କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 l ଆମ ଭଳି ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭଡା ଘରେ ରହିବା l କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ l ବାହାରେ ଘର ଭଡା ଦେଇ ରହିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।

'ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ'

ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବିଟିବି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡମିଲ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ । ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପାରା ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ l କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା ନକରି ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲ କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅଲୋଡ଼ା ଅଲିମ୍ପିଆନ ସରିତା ରାଉତରାୟ, ବସ୍ତିରେ ବିତୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ

ଟୋକିଓ ଡିଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକ ଦେଖାଇବେ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ସମ୍ବିଦ; ହେଲେ ଅର୍ଥ ଓଗାଳିଛି ବାଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PARA ATHLETE KAMALAKANTA NAYAK
ODISHA GOLD MEDALIST PARA ATHLETE
WORLD ABILITY SPORT GAMES 2025
ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ
PARA ATHLETE SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.