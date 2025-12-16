ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ଦିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ
ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ରଥର ସାରଥି ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ । ନିଜେ ବାହା ନହୋଇ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
Published : December 16, 2025 at 8:24 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ: ଗଗନ ଜେନା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଜୀବନର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି । ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯାହାକି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥାଏ । ଏହା ସତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ।
ଦିନ ଥିଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ l ଭାବିଥିଲେ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବେ ନାହିଁ l ଆଉ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ଭଲ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ବିଚାର ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲେ । ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାଗନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ । ସେ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ, ସୁଇମିଂ ଓ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ଯାହାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ତାଙ୍କ ଉଭଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ:
ପାରା ଆଥଲେଟ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ତଳେ ପଡିଯିବାରୁ ସ୍ପାଇନାଲକଡ ଆଘାତ ଲାଗିଲା । ଡାକ୍ତର କହିଲେ କେବେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି । ଏହା ପରେ ସେ ପୂରା ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ, ଭାବିନେଇଥିଲେ ଜୀବନ ଏଇଠି ସରିଗଲା । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୋୟ ହୋଇଥିଲା । ଜୀବନ ସାରା ସେସିନା ଛିଡା ହୋଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ବସିଥିବା ହ୍ବିଲଚେୟାର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । 2016 ମସିହାରେ ଡିଜାବିଲିଟିଙ୍କ ହ୍ବିଲଚେୟାର ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 6ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।
କମଳାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ହ୍ବିଲ ଚେୟାରରେ ବସିଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ । ଦିନେ ଗାଁରେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲି ପଡିଯିବାରୁ ସ୍ପାଇନାଲକଡ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା । ଓଲଟପୁର ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ 3 ମାସ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ କେବେବି ଚାଲିପାରିବିନି । ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିପଡିଲି, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲି । ମୋ ଦିଦି ଓ ବୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ । ଘର ଉପରେ ବୋଝ ନହେବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି । ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲା । ମୋତେ ସାର୍ଟ ବଟନ ଦେବା ଶିଖାଇଲା । ମୋତେ ପଜିଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲା । ତାର ଏକ କଥା ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା ।"
ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ-ସଟ୍ଫୁଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ:
ନିକଟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଓ୍ବାଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଏବଂ ସଟ୍ଫୁଟରେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ହ୍ବିଲଚେୟାର 100 ମିଟରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ।
ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ: ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ମାନୁଆଲ ହ୍ବିଲଚେୟାରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 213ରୁ 215.4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ।
ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ଗେମ୍ସ: 2025ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଡ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ ପୁଟ୍ରେ ଡବଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ: ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ 15 ଘଣ୍ଟାରେ 139.57 କିଲୋମିଟରର ଏକ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମାରାଥନ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । 16ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମାରାଥନ୍ ଏବଂ 13ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାଇର ରଥର ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ ବଡ ଭଭଣୀ:
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦିଗହରା ଜୀବନ ରଥକୁ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିପଡୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମହୁର୍ତ୍ତରେ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ । ଭାଇର ରଥର ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ ବଡ ଭଭଣୀ । ନିଜେ ଅବିବାହିତ ରହି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । କମଳାକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, " ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଟେଡିବିୟର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହୁଏନି କି ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ସେୟାର କରେନି ତଥାପି ଲୋକେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖନ୍ତି । ତୁ ସବୁ କରିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଟେଡି ପରି ପାଖରେ ରଖିବି । ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆଣିଲା । ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇବା ଶିଖିଲି । ଧିରେ ଧିରେ 1 ମିଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇଲି । 10 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇବାକୁ ମୋତେ 6ରୁ7 ମାସ ଲାଗିଲା ।"
ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳାଇଦେଲା ହ୍ବିଲଚେୟାର ରେସିଂ:
କୁହାଯାଏ ରାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିନା କିଛି ରଖିଥିବେ । ଦିନେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦିଦି ପେପରରେ ଦେଖିଥିଲେ 2016 ମସିହାରେ ଡିଜାବିଲିଟିଙ୍କ ହ୍ବିଲଚେୟାର ମାରାଥନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଛି । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରେଜିଷ୍ଟେସନ କରିଦେଇଥିଲେ । ମୋ ଭଉଣୀ ବୁଝାଇବା ପରେ ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ହୋଇ 10 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହ 25 ହଜାର କ୍ୟାସ ପ୍ରାଇଜ ବି ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ଟିଭିରେ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲେ । ଆଉ ଏହାପରଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ । "ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା । କହିଲେ ତୁ ଯେଉଁଠି ହଜେଇଛି ସେଇଠି ଯଦି ଖୋଜିବୁ ତାହାଲେ ତତେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲା । ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନଥିଲି । । ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇବା ଶିଖିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି । "
ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇ ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ:
"ଦିନେ ହ୍ବିଲଚେୟାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଯିବା ବେଳେ ଅଧାବାଟରୁ ଗାଡି ଖରାପ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସିଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇକି ପୁରୀ ବାହାରିଥିଲୁ । ପରେ ଓଲଟପୁରରୁ କୋଣାର୍କ ଦେଇ 80 କିଲୋମିଟ ଚଲାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି । 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ଚଲାଇଲି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁର୍ଗା ନାମକ ଜଣେ ଭାଇ ଗିନିଜ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ ଦେଲେ । ତାପରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ହ୍ବିଲଚେୟାର ରେସିଂ କରୁଛି । ଜାଭେଲିନ ବି ଖେଳୁଛି, ସୁଇମିଂରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ କରିଛି । 3 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ସବୁଥିରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ।
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 l ଆମ ଭଳି ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭଡା ଘରେ ରହିବା l କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ l ବାହାରେ ଘର ଭଡା ଦେଇ ରହିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
'ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ'
ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବିଟିବି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡମିଲ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ । ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପାରା ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ l କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା ନକରି ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲ କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ l
