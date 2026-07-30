ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଷ୍ଟିଫନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ହେଲେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍, ଜୋ ରୁଟ୍‌ ଅଧିନାୟକ

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଫନ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

STEPHEN FLEMING ENGLAND TEST COACH
ଷ୍ଟିଫନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

England Cricket: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଫନ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ଓ ଏହାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫ୍ଲେମିଂ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ସଫଳ ରହିଛି। ନିକଟରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହିତ ନିଜର ୧୮ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଫର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସିଏସକେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୨୦୨୩ରେ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେଭ୍‌କୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ମାର୍କସ ଟ୍ରେସକୋଥିକ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ। ଫ୍ଲେମିଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଜିନ୍ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରି ଆରମ୍ଭ

ଜୋ ରୁଟ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆଲିଷ୍ଟର କୁକ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୬୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ୨୭ଟି ହାରିଥିଲା ଓ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ରୁଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ଫ୍ଲେମିଂ?

ଫ୍ଲେମିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋଚିଂ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଓ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳର ଏଭଳି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିବେ।"

ଜୋ ରୁଟ୍ ରଖିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ରୁଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତିକି ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗତ ମାସରେ 'ବାଜ୍' (ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ)ଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ଅନୁଭବ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଷ୍ଟିଫନ୍ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଖେଳର ବୁଝାମଣାର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମିଶି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ BCCI ଲାଗୁ କଲା ୫ଟି ନୂଆ ନିୟମ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂର ଟପ୍-୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ ନମ୍ୱର-ୱାନ୍

TAGGED:

STEPHEN FLEMING ENGLAND TEST COACH
JOE ROOT ENGLAND TEST CAPTAIN
ENGLAND NEW TEST COACH
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ
ENGLAND CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.