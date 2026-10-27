IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଭାରତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ; ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 'X' ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍
IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୱେଲିଂଟନରେ ମିଳିଥିବା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 27, 2026 at 8:30 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୱେଲିଂଟନରେ ମିଳିଥିବା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 199 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 40 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ନାମରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର 5 ଓଭରରେ ଦଳର 100 ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲରେ କୌଣସି ଦଳର ଶତକ।
ୱେଲିଂଟନରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦୁନିଆକୁ 2ଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ଙ୍କ 89 ରନର ଇନିଂସ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୧୯୮ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏହି ପିଚ୍ରେ ଏହି ସ୍କୋର ବେଶ୍ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କରିଦେଇଥିଲା।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୱେଲିଂଟନରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ପରେ ନିଜ 'ଏକ୍ସ' (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Stay Humble." ଅର୍ଥାତ୍ ବିନମ୍ର ରୁହ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗୌତମଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲପାଇବା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦଳର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Stay Humble https://t.co/Te0i4X7FWf— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 27, 2026
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍'
ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଯାହାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 35 ବଲ୍ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ 38 ବଲ୍ରେ 113 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 11ଟି ଛକା ଏବଂ 9ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ଛକା ଓ ଚୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ 102 ରନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ଅଭିଷେକ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର 11ତମ ଶତକ ଥିଲା। କୋହଲି 10ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ 3-0 ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
Shreyas Iyer said - "When I went out to bat it was seaming, Sanju and me were like, how did Abhishek & Vaibhav managed to score so much?, they way they played today was exceptional, it was amazing the way the lads pulled up to this occasion, mind boggling". https://t.co/mVryGAiguI— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ?
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶଟ୍ ଖେଳିଲେ, ତାହା ଆଖିକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଆୟର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଲ୍ ସିମ୍ (seem) ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟର (ଓପନର୍ସ)ମାନେ ଏହି ପିଚ୍ରେ ଏତେ ସହଜରେ ରନ୍ କେମିତି କରିନେଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର ୫ ଓଭରରେ ୧୦୦ ରନ୍ ହେବା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେହେଲେ ଦେଖି ନଥିଲେ।